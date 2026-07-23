Оценены шансы «Зенита» ни разу не проиграть в чемпионате России

Аналитики оценили шансы «Зенита» не проиграть в чемпионате России коэффициентом 50,0

Букмекеры оценили шансы петербургского «Зенита» ни разу не проиграть в чемпионате России сезона-2026/2027. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики назвали сине-бело-голубых главным претендентом на титул — на победу петербуржцев дают примерно коэффициент 2,00. Самый высокий коэффициент — 50,00 — выставлен на сценарий, при котором команда не проиграет ни разу в чемпионате России.

В прошлом сезоне «Зенит» завоевал чемпионство, потерпев лишь два поражения в 30 матчах. В первом туре нынешнего розыгрыша петербуржцы отправятся в гости к «Акрону»; на победу чемпиона букмекеры дают коэффициент 1,35.

Ранее «Зенит» победил московский «Спартак» в серии пенальти и выиграл Суперкубок России.