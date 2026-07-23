Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:15, 23 июля 2026 (обновлено: 19:30, 23 июля 2026)Спорт

Оценены шансы «Зенита» ни разу не проиграть в чемпионате России

Аналитики оценили шансы «Зенита» не проиграть в чемпионате России коэффициентом 50,0
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы петербургского «Зенита» ни разу не проиграть в чемпионате России сезона-2026/2027. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики назвали сине-бело-голубых главным претендентом на титул — на победу петербуржцев дают примерно коэффициент 2,00. Самый высокий коэффициент — 50,00 — выставлен на сценарий, при котором команда не проиграет ни разу в чемпионате России.

В прошлом сезоне «Зенит» завоевал чемпионство, потерпев лишь два поражения в 30 матчах. В первом туре нынешнего розыгрыша петербуржцы отправятся в гости к «Акрону»; на победу чемпиона букмекеры дают коэффициент 1,35.

Ранее «Зенит» победил московский «Спартак» в серии пенальти и выиграл Суперкубок России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ нанесли ракетный удар по столице российского региона
    Врач развеяла миф о чистке сосудов
    Приемной дочери Алены Кравец вынесли приговор
    Российский боец оценил возможность установки стрелкового оружия прямо на дроны
    Оценены шансы Акинфеева сделать результативное действие в новом сезоне РПЛ
    Помощник Путина обсудил с главой МИД Азербайджана экологическую катастрофу
    Затопленный дождем Севастополь попал на видео
    Слуцкий заявил о желании Киева сохранять нацистский режим
    Клава Кока в откровенном виде отметила 31-летие и девичник
    Бык запрыгнул на трибуны и покалечил зрителей во время корриды
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok