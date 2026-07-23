Россиян предупредили о скрытых опасностях на даче

Роспотребнадзор: Клещи и грызуны на даче могут таить опасность

Клещи и грызуны на даче могут таить опасность — переносить множество серьезных инфекций. О скрытых угрозах на загородном участке предупредил россиян ведущий эксперт CMD Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, его слова передает РИА Новости.

После укуса клеща можно заболеть вирусным энцефалитом, болезнью Лайма, анаплазмозом, эрлихиозом, а также клещевой пятнистой лихорадкой. Поэтому присутствие этих членистоногих на территории крайне нежелательно.

При обработке участка от клещей Лебедев посоветовал использовать средства индивидуальной защиты, а после процедуры — не появляться на даче несколько дней. Осенью дачу стоит повторно обработать от вредителей — это поможет снизить их численность в следующем сезоне.

Опасны и грызуны, которые живут на участке или приходят на него. Зверьки могут переносить несколько опасных для человека инфекций — бешенство, туляремию, иерсиниоз, гельминтозы и чуму. Самой надежной защитой так же, как и в случае с клещами, будет обработка участка.

Ранее дачникам назвали способ защитить территорию от ос. Для удаления гнезда насекомых стоит вооружиться аэрозольным инсектицидом.