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20:47, 17 июля 2026Экономика

Назван способ защитить дачу от ос

Биолог Слынько: Осиное гнездо можно удалить с участка с помощью аэрозольного инсектицида
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Аэрозольный инсектицид поможет избавиться от осиного гнезда на дачном участке, однако обработку нужно проводить правильно. О том, как это сделать, рассказала доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько в беседе с RT.

Эксперт призвала не приближаться к гнезду днем — в этом время насекомые наиболее активны и могут напасть. Проводить обработку лучше поздним вечером, ночью или перед рассветом, когда большая часть ос находится внутри гнезда. Перед этим следует надеть закрытую одежду, прочные перчатки и защиту лица.

Аэрозольный инсектицид — наиболее эффективный способ. По словам Слынько, после опрыскивания стоит оставить гнездо на несколько часов, чтобы препарат полностью подействовал. Удаление можно проводить, когда при легком постукивании из гнезда не будет доноситься гул. Альтернативой химическим средствам может стать мыльный раствор, однако такой способ подойдет только для небольших гнезд.

Для снижения вероятности появления новых гнезд Слынько рекомендовала удалять пустые прошлогодние гнезда весной и обрабатывать место их крепления уксусным раствором. «Хотя осы не заселяют старые гнезда повторно, молодые матки нередко выбирают места, где ранее уже существовали колонии. Некоторые садоводы также используют муляжи осиных гнезд: увидев занятую территорию, самка может выбрать другое место для строительства», — отметила биолог.

Ранее владельцам дачных участков посоветовали использовать пиво, чтобы избавиться от слизней.

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