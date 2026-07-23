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19:15, 23 июля 2026 (обновлено: 19:50, 23 июля 2026)Моя страна

Необычные «спагетти»-предсказатели выросли в России

В нацпарке «Таганай» под Челябинском выросли «грибные спагетти»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В заповедных лесах под Челябинском выросли необычные «спагетти», ставшие предсказателями ранней осени. Об этом сообщается на странице национального парка «Таганай» во «ВКонтакте».

За «спагетти» обычно принимают макрофитулу — это гриб-сапрофит, питающийся отмершими органическими остатками. На перепревшей хвое в местных лесах такие «спагетти» специалисты «Таганая» заметили раньше срока. Все это, согласно преданиям и традициям, означает ранний приход осени.

Тем не менее специалисты отметили, что рады появлению гриба. Он, как сообщается, стал новым видом в списке макромицетов парка. Также известно, что макрофитулу можно есть, хотя в целом она не обладает какими-то «выдающимися качествами».

Ранее в Челябинской области встретили непристойный гриб с очень неприятным запахом. Речь шла о редком мутинусе Равенеля. Также в российском регионе любительнице тихой охоты попался необычный «аленький цветочек».

Тем временем в Новосибирской области местная жительница нашла «волчье молоко». Находка ее ужаснула.

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