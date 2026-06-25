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18:29, 25 июня 2026Моя страна

Россиянин нашел в своем саду непристойный гриб с неприятным запахом

Россиянин из Челябинской области нашел в саду редкий гриб Мутинус Равенелли
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ирина Яровая / Фотобанк Лори

Россиянин из Челябинской области нашел в своем саду непристойный гриб с неприятным запахом — речь идет о редком Мутинусе Равенелли. Об этом мужчина рассказал в сообществе «Грибы Челябинской области» в соцсети ВКонтакте.

В комментариях пользователи объяснили автору, что в народе этот гриб называется «собачий хрен» из-за своей формы. «Таких много находил. Пишется, что они съедобные в молодом виде. Но пахнут они противно, готовить не пробовал», — объяснил один из юзеров.

Ранее под Челябинском также нашли необычный «Аленький цветочек». На деле же это оказалась краснокнижная микростома.

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