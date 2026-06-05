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20:35, 5 июня 2026Моя страна

«Аленький цветочек» неожиданно нашли в России

Россиянка пошла в лес под Челябинском и нашла «аленький цветочек»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eike H / Wikimedia

Россиянка пошла в лес под Челябинском и неожиданно нашла там гриб-цветок — краснокнижную микростому. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Елена Шарапова, жительница Челябинска, очень удивилась своей находке и успела ее сфотографировать. Затем женщина пошла дальше, не став срывать необычные «цветы». Внешне микростома напоминает маленькие экзотические растения, что делает этот гриб особенно привлекательным.

«Аленький цветочек» имеет ярко-алый окрас и сильно отличается от остальных грибов своей формой. Он вытягивается вверх на длинной ножке, а сама шляпка почти не раскрывается. В то же время эта «шляпка» как бы трескается по краям, из-за чего появляются «лепестки», как на настоящем цветке. Внешняя часть «аленького цветочка» также покрыта тончайшими светлыми волосками. Все это придает грибу еще большую экзотичность.

Микростома чаще всего встречается в лиственных и смешанных лесах. Там она растет на лесной подстилке и гниющих мелких древесных остатках. Ее считают сапротрофом, то грибом, который питается разлагающимися органическими веществами. «Аленький цветочек» является не одиночным грибом, а растет в небольших колониях. В то же время грибники находят его в лесах нечасто.

Ранее российский ученый Илья Ямпольский создал уникальные светящиеся цветы, как из фильма «Аватар». Он представил их в Нижнем Новгороде. Такие цветы — первые в мире.

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