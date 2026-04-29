Ученый из России создал первые в мире светящиеся цветы из «Аватара»

Ученый-биохимик Ямпольский представил в Нижнем Новгороде светящиеся растения

Российский ученый-химик Илья Ямпольский создал уникальные растения, которые светятся, и представил их в Нижнем Новгороде. По данным НТВ, такие цветы — первые в мире.

Необычные цветы, похожие на те, что были в фильме «Аватар», появились благодаря генно-инженерной биолюминесценции. Ямпольский, как отмечает телеканал, смог разгадать формулу света.

Ученый пояснил, что четыре гена становятся основой кода для четырех белков. Тогда же рождается такое вещество, как люциферин. Уже оно, в свою очередь, встречаясь с кислородом, окисляется. В этом процессе помогает и еще один фермент — люцифераза. В итоге появляется квант света. В растениях российского химика такое свечение может быть непрерывным.

«Все это позволяет в растениях наблюдать те процессы, которые до этого были вообще невозможны для наблюдения», — заявил Ямпольский. Он добавил, что его разработка станет полезной не только для дальнейшего исследования цветов, но и для инженерии новых полезных свойств.

В частности, рассказал химик, можно выводить новые сорта, устойчивые к пестицидам или неблагоприятным климатическим условиям. Более того, новый метод специалисты могли бы использовать в медицине — он позволит детальнее исследовать процессы, протекающие в клетках злокачественных и доброкачественных новообразований.

