16:25, 11 мая 2026Россия

Умерла правнучка Ленина

Правнучка Ленина Елена Ульянова умерла в возрасте 47 лет
Мария Большакова

В возрасте 47 лет умерла правнучка советского вождя Владимира Ленина Елена Ульянова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу заповедника «Горки Ленинские».

Сообщается, что Ульяновой не стало 8 мая. Причиной смерти стала острая инфекция.

Другие подробности не приводятся.

Уточняется, что Ульянова была не родной, а двоюродной правнучкой Ленина. Она родилась в 1978 году в Москве. В 1990-х родственница советского вождя училась во Франции и США. По возвращении в Россию Ульянова вступила в партию КПРФ. Последние годы жизни Ульянова участвовала в музейных программах и экскурсиях заповедника «Горки Ленинские», как и ее бабушка, племянница Ленина Ольга Ульянова.

