Перечислены способные защитить мозг от старения растения

Nutrients: Гинкго билоба, женьшень и солодка защищают мозг от возрастных изменений

Некоторые лекарственные растения могут помогать поддерживать память и защищать мозг от возрастных изменений. К такому выводу пришли исследователи из Университета Кенхи в Южной Корее, опубликовавшие обзор научных данных в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали результаты исследований, посвященных болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, сосудистой деменции и другим нарушениям когнитивных функций. Наиболее перспективными оказались такие растения, как гинкго билоба, женьшень, бакопа монье, ашваганда, моринга и солодка. Содержащиеся в них вещества способны снижать воспаление, уменьшать окислительный стресс и поддерживать работу нервных клеток.

Авторы отмечают, что многие из этих растительных соединений воздействуют сразу на несколько механизмов старения мозга. Помимо влияния на нейроны, они могут улучшать состояние митохондрий, участвовать в регуляции нейромедиаторов и даже воздействовать на микрофлору кишечника, которая играет важную роль в работе нервной системы.

Однако исследователи подчеркивают, что говорить о доказанном лечебном эффекте пока рано. Большая часть данных получена в лабораторных экспериментах или небольших клинических исследованиях.

Ранее ученые выяснили, что джамун, пажитник, чеснок и алоэ обладают антидиабетическим действием.