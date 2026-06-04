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00:30, 4 июня 2026Наука и техника

Перечислены способные защитить мозг от старения растения

Nutrients: Гинкго билоба, женьшень и солодка защищают мозг от возрастных изменений
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sunnyfrog / Shutterstock / Fotodom

Некоторые лекарственные растения могут помогать поддерживать память и защищать мозг от возрастных изменений. К такому выводу пришли исследователи из Университета Кенхи в Южной Корее, опубликовавшие обзор научных данных в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали результаты исследований, посвященных болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, сосудистой деменции и другим нарушениям когнитивных функций. Наиболее перспективными оказались такие растения, как гинкго билоба, женьшень, бакопа монье, ашваганда, моринга и солодка. Содержащиеся в них вещества способны снижать воспаление, уменьшать окислительный стресс и поддерживать работу нервных клеток.

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Авторы отмечают, что многие из этих растительных соединений воздействуют сразу на несколько механизмов старения мозга. Помимо влияния на нейроны, они могут улучшать состояние митохондрий, участвовать в регуляции нейромедиаторов и даже воздействовать на микрофлору кишечника, которая играет важную роль в работе нервной системы.

Однако исследователи подчеркивают, что говорить о доказанном лечебном эффекте пока рано. Большая часть данных получена в лабораторных экспериментах или небольших клинических исследованиях.

Ранее ученые выяснили, что джамун, пажитник, чеснок и алоэ обладают антидиабетическим действием.

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