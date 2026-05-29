07:39, 29 мая 2026

Названы способные помочь в борьбе с диабетом растения

Front Nutr: Джамун, пажитник, чеснок и алоэ обладают антидиабетическим действием
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Растения, которые традиционно используют в индийском штате Химачал-Прадеш, могут стать основой для разработки новых средств против диабета. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые проанализировали данные научных публикаций за 1995-2025 годы и выделили 80 лекарственных растений, которые применяются в местной традиционной медицине для контроля уровня сахара в крови. Чаще всего используются листья, корни, плоды, кора и семена растений.

Среди наиболее перспективных растений авторы назвали джамун, горькую дыню, гудучи, гимнему, пажитник, чеснок, алоэ и ашвагандху. Их действие связывают с биоактивными веществами — флавоноидами, алкалоидами, фенолами, сапонинами и терпеноидами.

По данным доклинических исследований, такие соединения могут поддерживать выработку инсулина, повышать чувствительность тканей к нему и снижать всасывание глюкозы в кишечнике. Например, харантин из горькой дыни, гимнемовые кислоты из гимнемы и 4-гидроксиизолейцин из пажитника рассматриваются как вещества с потенциальным антидиабетическим действием.

Авторы подчеркивают, что речь пока не идет о замене лекарственной терапии растениями. Необходимы дополнительные исследования, включая проверку механизмов действия, безопасность, дозировки и клинические испытания. Однако традиционные знания о лекарственных растениях могут помочь в поиске новых подходов к профилактике и лечению диабета.

Ранее ученые выяснили, что гестационный диабет повышает риск диабета второго типа.

