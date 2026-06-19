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12:57, 19 июня 2026Ценности

Вера Брежнева показала внешность без макияжа

Певица Вера Брежнева показала внешность без макияжа на пляжном фото
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ververa

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева показала внешность без макияжа на пляжном фото. Кадр был размещен в сторис ее Instagram-аккаунта (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя исполнительница снялась крупным планом, лежа на пирсе у воды с собранными волосами. На звезде были солнцезащитные очки, колье и многочисленные серьги.

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При этом певица отказалась от косметики на лице, демонстрируя натуральный внешний вид и кожу с мелкими пигментными пятнами.

В апреле Вера Брежнева показала внешность 16-летней дочери. Певица поделилась кадрами с отдыха в Португалии.

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