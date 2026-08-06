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04:14, 6 августа 2026 (обновлено: 04:17, 6 августа 2026)Бывший СССР

Названо число въехавших за полгода в Россию украинцев

За первые полгода в Россию въехали почти 14,5 тысячи граждан Украины
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

За первые шесть месяцев этого года в Россию въехали почти 14,5 тысячи граждан Украины. Об этом пишет ТАСС.

Как свидетельствуют статистические материалы, с которыми ознакомилось агентство, этот показатель примерно на 1,8 тысячи человек ниже, чем за аналогичный период 2025 года. Таким образом, наблюдается снижение числа въезжающих украинцев почти на 11 процентов.

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев 2026 финансового года — с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026-го — США депортировали 110 граждан Украины, находившихся под временной защитой от высылки. Для сравнения: в 2022 финансовом году таких случаев было всего 10, в 2023-м — 41, в 2024-м — 52.

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