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04:00, 6 августа 2026Интернет и СМИ

Медсестра отчитала 89-летнюю пациентку и стала жертвой насмешек с ее стороны

«Лента.ру»: Медсестра по ошибке раскритиковала пациентку за расистские высказывания
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sirikarn Rinruesee / Shutterstock / Fotodom  

Проходящая стажировку на позиции медсестры пользовательница Reddit с ником Prtafjs рассказала, как по ошибке раскритиковала пациентку за расистские высказывания. Как выяснила «Лента.ру», отчитав 89-летнюю женщину, она сама стала жертвой насмешек с ее стороны.

«Я учусь в медколледже в Нидерландах и ухаживаю в больнице за милой пожилой женщиной. Рядом с ней в палате лежит чернокожий англичанин (это важно), а напротив — другая пациентка. Я проверяла ее капельницу и вела непринужденную беседу, когда она вдруг произнесла: "Черный ненадолго вышел". "Что? — подумала я про себя. — Неужели она только что сказала мне, что чернокожий пациент ненадолго вышла из комнаты?"» — написала автор.

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«Мадам, мы так о людях не говорим и не используем слово "черный", когда речь идет о темнокожих людях», — ответила девушка после короткого замешательства.

На этот раз в недоумении оказалась пациентка. Она посмотрела на медсестру «с тысячей вопросительных знаков над головой», после чего объяснила: «Черный зарядный кабель от медицинского насоса на какое-то время выпал из гнезда».

«Я тут же почувствовала себя неловко. Женщина посмотрела на меня и начала невероятно громко смеяться. Другая пациентка также расхохоталась. Я начала извиняться и объяснять ход моих мыслей, но лишь спровоцировала этим еще больший смех. Над вами когда-нибудь хохотала 89-летняя бабушка? Это очень больно», — заключила автор.

Ранее американец сбежал со свидания из-за нескольких фраз, которые во время встречи услышал от девушки. По словам молодого человека, он оставил новую знакомую в ресторане после ее резких высказываний о мигрантах.

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