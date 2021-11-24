Парень услышал от девушки несколько фраз и сбежал со свидания

Парень из США с ником Ankit1000 рассказал, как сбежал со свидания из-за нескольких фраз, которые во время встречи услышал от девушки. По словам молодого человека, он оставил новую знакомую в ресторане после ее резких высказываний о мигрантах. Историей рассказчик поделился на портале Reddit, где многие комментаторы поддержали его.

26-летний рассказчик уточнил, что познакомился с девушкой в тренажерном зале. Ankit1000 пригласил ее в ресторан с корейским барбекю (способ приготовления мяса на гриле, при котором плита встроена в обеденный стол, а гости сами жарят мясо — прим. "Ленты.ру"). Но знакомая автора поста не захотела самостоятельно готовить еду. «Она настояла на том, чтобы я позвал официантку, попросил ее положить мясо на гриль и принести нам, когда оно будет готово», — описал ситуацию пользователь Reddit.

В конце ужина девушка попросила десерт и начала оскорблять сотрудников ресторана. «Боже мой, это место ужасно, все эти бесполезные мигранты приезжают в страну, даже не работают и проедают деньги налогоплательщиков», — заявила, по словам Ankit1000, его знакомая. После этого она так же произнесла несколько оскорблений в адрес уроженцев Пакистана.

Пользователь Reddit был крайне возмущен словами девушки. В посте парень добавил, что он имеет индийские корни, о чем его знакомая, вероятно, не догадывалась.

В итоге из-за резких высказываний девушки о мигрантах Ankit1000 не стал продолжать свидание. «Итак, мы получили десерт, я пошел в туалет, оплатил счет, оставил хорошие чаевые и ушел. Я оставил ее в ресторане (туда ее привез я), поехал обратно и заблокировал ее номер телефона», — добавил Ankit1000. Автор поста признался, что после неудачного свидания даже задумался о том, чтобы сменить тренажерный зал, так как он не знает, что сказать знакомой при встрече.

Многие пользователи Reddit встали на сторону рассказчика. Поведение его спутницы они сочли некорректным и расистским. «В этой ситуации ты не плохой человек. Ты оплатил счет и оставил хорошие чаевые. А ее поведение стоило того, чтобы бросить ее», — написал Expat_89. «Если она спросит, почему ты бросил ее, просто скажи, что ты не встречаешься с расистами», — посоветовал еще один юзер.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как решил сделать ДНК-тест на отцовство из-за шутки жены. Автора поста взволновали слова супруги о том, что ребенок может быть ему не родным.