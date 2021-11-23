Мужчина отправил девушку домой со свидания из-за ее постыдного наряда

В США парень на свидании отправил девушку домой из-за ее наряда и был раскритикован в сети

Американка поделилась историей неудачного свидания и прославилась в социальной сети. На ролик, который появился на ее странице в TikTok, обратили внимание журналисты Daily Mail.

Жительница Мичигана Никки Джабс (Nikki Jabs) рассказала, что познакомилась с парнем Грегом (Greg) в приложении Hinge и после нескольких совместных прогулок он предложил ей съехаться. Через три недели мужчина пригласил ее на свидание, во время которого она должна была познакомиться с его друзьями и коллегами.

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Героиня материала призналась, что потратила 40 минут на макияж и прическу во время подготовки к встрече. В качестве наряда девушка выбрала кроп-топ с длинными рукавами, который оголял ее живот, брюки с завышенной талией розового цвета, туфли на каблуках и красный плащ. «Я потратила столько времени, а Грег посчитал мою одежду постыдной и решил отправить меня домой», — пожаловалась она.

По словам Джабс, мужчина назвал ее одежду чересчур вульгарной для мероприятия в офисе производства спортивной одежды. Американка сказала партнеру, что пойдет на встречу только в таком виде, и отказалась переодеваться. Тогда Грег вызвал для нее такси, чтобы она вернулась домой. «Я плакала в машине, а потом собрала свои вещи и съехала», — заключила она.

Публикация Джабс стала вирусной и набрала семь миллионов просмотров. Зрители поддержали ее в комментариях под постом. «Какой же козел», «Я не верю, что такое бывает», «Действительно такие мужчины существуют?», «Ужасный поступок, ты правильно сделала», «Какой отвратительный парень, хорошо, что ты бросила его», — высказывались они.

В июне 2020 года англичанку Чантелл Хамфрис (Chantell Humphreys) и ее дочь Изабель (Isabelle) попытались выгнать из супермаркета из-за того, что они пришли за покупками в кроп-топах. Как только посетительницы зашли внутрь, сотрудники попросили их покинуть торговую площадь, аргументируя это тем, что они выглядят вульгарно.