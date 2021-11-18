Девушка пришла на работу в легинсах и пожаловалась на домогательства коллеги

Сотрудница склада рассказала о домогательствах со стороны коллеги и прославилась в социальных сетях. Ролик появился на ее странице в TikTok.

23-летняя Фена Рети (Fena Reti) объяснила, что один из мужчин, работающих вместе с ней, сделал несколько неприятных комментариев по поводу ее внешнего вида, из-за чего она начала чувствовать себя некомфортно. Девушка была одета в облегающие легинсы.

На следующий день блогерша пришла на работу в широких спортивных штанах, чтобы избежать male gaze — понятия, которое заключается в изображении женщин как сексуальных объектов для эстетического удовольствия мужчин. По ее словам, мужчине не понравился ее наряд. «Он сказал, что какой бы красоткой я не была, сегодня я выгляжу, как дерьмо», — пожаловалась героиня материала.

Публикация Рети стала вирусной и набрала больше миллиона просмотров и 278 тысяч лайков. Пользователи сети поддержали девушку в комментариях, описав похожие случаи, которые происходили с ними. «Я изменила весь свой гардероб, купив оверсайз-одежду, чтобы избежать постоянных комментариев мужчин», «Мужчины говорили мне, что я отвратительная, когда я лечилась от анорексии», «Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это», «Отвратительно!» — высказывались юзеры.

Ранее в октябре российский модельер Виктория Андреянова объяснила отказ женщин от сексуальной одежды на работе. Эксперт подчеркнула, что для работниц перестало быть целью становиться объектом сексуального или иного внимания ради достижения карьерного роста. По этой причине они заменили вызывающие наряды и туфли на высоком каблуке практичными сдержанными вещами и кроссовками.