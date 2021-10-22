Тягу женщин носить сексуальную одежду на работе объяснили

Российский стилист, аналитик моды и дизайнер Лариса Булгакова объяснила тягу сотрудниц компаний приходить на работу в сексуальной одежде в конце прошлого и начале нынешнего веков. На эту тему она поразмышляла в беседе с «Лентой.ру».

По мнению Булгаковой, большую роль в формировании привычки у женщин носить провокационные наряды в офис сыграли американские фильмы о бизнесе. Стилистка уточнила, что приталенные костюмы, полупрозрачные блузки, юбки критичной длины, а также агрессивный макияж и обилие украшений считались классической «униформой» работниц.

«Деловому дресс-коду ничто человеческое не чуждо. Учитывая, что на работе многие проводили большую и часто самую насыщенную часть жизни, где еще они могли проявить свой талант вписать в формальный гардероб свою неформальную женскую сущность?» — рассуждает эксперт моды.

Однако, по словам Булгаковой, с началом движения #metoo сексуальный стиль в офисах перестал быть приличным. «Заговорили о притеснении, неравенстве зарплат и нарушении прав работающих женщин. Стиль отреагировал на новые реалии незамедлительно», — заявляет она.

В заключение дизайнер отметила, что в посткарантинную эпоху на фоне стремительного изменения стиля в сторону упрощения и комфорта изменениям больше всего подвергся дресс-код.

MeToo — акция и хештег, распространившийся в соцсетях в октябре 2017 года. Движение было направлено на осуждение сексуального насилия и домогательств на рабочих местах, о которых сообщили подчиненные по всему миру после скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна. В марте 2018 года в Instagram опубликовали черный список фотографов, агентов и стилистов, подозреваемых в сексуальных домогательствах к моделям. Администратор анонимного аккаунта @ShitModelMgmt составил список из 290 человек, работы с которыми порекомендовал избегать.