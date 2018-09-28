Подвергшаяся сексуальным домогательствам модель раскрыла причину своего молчания

Подвергшаяся харассменту британская топ-модель и актриса Кара Делевинь призналась, что не стала подавать в суд на обидчика из-за стыда. Об этом сообщает Independent.

После того, как Дональд Трамп высказал сомнения относительно предъявляемых кандидату в Верховный суд США Бретту Кавано обвинений в сексуальных домогательствах, пользовательницы Twitter наводнили соцсеть постами с хэштегом #WhyIDidntReport («почему я молчала»). В своих публикациях тысячи пострадавших девушек объяснили, почему предпочли скрыть от общественности имена преступников.

Среди них оказалась и Кара Делевинь. «Потому что мне было стыдно, и я не хотела разрушать чью-то жизнь, даже несмотря на то, что он разрушил мою собственную», — написала она.

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Многие пользователи поделились записью в своих аккаунтах и выразили актрисе свое восхищение. «Как я тебе сострадаю! Какая же ты смелая, что решилась рассказать все сейчас… Спасибо за эти слова и мужество», — благодарили они.

В марте в Instagram опубликовали черный список фотографов, агентов и стилистов, подозреваемых в сексуальных домогательствах к моделям. Администратор анонимного аккаунта @ShitModelMgmt составил список из 290 человек, работы с которыми порекомендовал избегать.

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