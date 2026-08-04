Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:40, 4 августа 2026Путешествия

Россиянка побывала в магазине в Белизе и описала ассортимент фразой «офигела от продуктов»

Тревел-блогерша Ершова удивилась сосискам в консервных банках в магазине Белиза
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Andrey Burstein / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в магазине в Белизе и описала ассортимент там фразой «офигела от продуктов». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

К примеру, автора публикации удивили сосиски и колбаса, которые выпускают в консервных банках для длительного хранения. Также россиянка обратила внимание на двухкилограммовый пакет с кетчупом и огурцы в пакете с рассолом, продающиеся поштучно.

«Да, я уже совсем заскулила по дому, прям вот неожиданно начинаю скучать по самым обычным продуктам из дома», — заключила россиянка.

Ранее россиянин описал жизнь в разъездах словами «путешествия ломают». Он имел в виду освобождение от ограничений и установок, которыми руководствовался долгие годы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Пять человек стали жертвами налета беспилотников на Подмосковье, еще шесть пострадали. Что известно на данный момент?
    Стало известно о тайном военном сотрудничестве США и Тайваня
    Названы самые опасные машины
    Врач предупредила о тяжелых последствиях привычки терпеть позывы в туалет
    Вероятность крушения исламского режима в Иране оценили
    Раскрыта судьба организаторов смертельной экскурсии с ребенком на российском курорте
    Названа возможная причина смерти 19-летнего российского хоккеиста
    Стало известно о планах США закрыть дипмиссии в пяти странах
    Раскрыт новый подход Ирана к переговорам с США
    Появились кадры последствий удара ВСУ по Подмосковью
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok