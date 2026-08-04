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08:29, 4 августа 2026 (обновлено: 08:41, 4 августа 2026)Спорт

Названа возможная причина смерти 19-летнего российского хоккеиста

Умерший 19-летний хоккеист Ханов страдал от проблем с сердцем, у него оторвался тромб
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Скончавшийся 19-летний хоккеист Амир Ханов имел проблемы с сердцем. Возможную причину смерти спортсмена ТАСС назвал неназванный источник.

Информатор подчеркнул, что, согласно предварительной информации, у хоккеиста оторвался тромб.

Амир Ханов умер во время свидания в Уфе 3 августа. Известно, что молодой спортсмен потерял сознание на мастер-классе по лепке из глины, куда пришел вместе с девушкой. Позже он скончался.

Ханов выступал за систему «Салавата Юлаева» с 2017 по 2023 год, а последние два сезона провел в Национальной молодежной хоккейной лиге, представляя «Самару» и рыбинский «Полет». В сезоне 2022/2023 спортсмен стал самым результативным защитником «Салавата Юлаева-2007» в первенстве России по региону Поволжье.

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