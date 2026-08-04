В США выступили с предупреждением о «сокрушительных» санкциях против России

RS: Новые сокрушительные санкции против России в первую очередь навредят самим США

Новые «сокрушительные» санкции против России, принятия которых добивался покойный американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в первую очередь навредят самим США. Об этом заявила директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в статье для Responsible Statecraft.

«По сути, если и будет кто-то, кто проиграет от этого закона, то это будут Соединенные Штаты, которые столкнутся с экономической неопределенностью и утратой геополитического влияния, так как все больше стран устают от того, что США используют доллар в качестве оружия, и начинают искать альтернативы», — отметила эксперт.

По ее словам, стремление Вашингтона повлиять на позицию Москвы при помощи законопроекта о санкциях, напротив, лишь укрепит решимость России и помешает установлению мира на Украине.

Ранее сообщалось, что законопроект об антироссийских санкциях может застрять в Kонгрессе США. По данным агентства Reuters, американские законодатели опасаются широких полномочий в вопросе пошлин, которые он предоставляет президенту США Дональду Трампу.