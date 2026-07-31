В США допустили застревание проекта о санкциях против России в Конгрессе

Reuters: Законопроект о санкциях против России может застрять в Конгрессе США

Законопроект об антироссийских санкциях может застрять в Kонгрессе США, пишет Reuters.

По данным агентства, законодатели опасаются широких полномочий в вопросе пошлин, которые законопроект предоставляет президенту США Дональду Трампу.

«Демократы и некоторые республиканцы выражают обеспокоенность по поводу новых торговых полномочий, которые документ предоставит Трампу», — подчеркивается в статье. Демократы «назвали проект рецептом хаоса и повышения пошлин», который грозит подстегнуть инфляцию внутри США.

Ранее сообщалось, что в Сенате США не пришли к договоренностям по санкциям против РФ.