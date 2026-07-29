Журналист Адранья: В Сенате США не пришли к договоренностям по санкциям против РФ

Сенатор от американских демократов Джин Шахин заявила, что в настоящий момент не было достигнуто понимания о порядке рассмотрения законопроекта о санкциях против Москвы после первого процедурного голосования. Детали раскрыл корреспондент издания Punchbowl Энтони Адранья на странице в соцсети Х.

Как уточняется, Сенат Соединенных Штатов до этого завершил процедурное голосование, одобрив переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта 86 против 12 голосов. Законодательная инициатива разработана при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Проект предполагает введение стопроцентной пошлины против крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также в размере 500 процентов на весь импорт, осуществляемый из России в США.

Для некоторых стран подразумеваются исключения. Речь идет о государствах, на долю которых приходится менее 15 процентов годового экспорта газа из РФ, если они стремятся к сокращению закупок. Помимо прочего, новая мера может позволить президенту США Дональду Трампу обеспечить полный запрет на импорт российского урана.

У Сената достаточно сжатые сроки: ему необходимо успеть провести финальное голосование по законопроекту до 6 августа, пока верхняя палата не ушла в отпуск. Обе палаты Конгресса вернутся к деятельности только в начале сентября.

Ранее издание «РБК-Украина» писало, что санкции США против России могут быть введены осенью. После того как проект ушел бы в Палату представителей, его бы утвердили и отправили на подпись в Белый дом.