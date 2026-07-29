На Западе высмеяли Зеленского после его предложения Трампу

Журналист Боуз: Зеленский возомнил, что США нуждаются в технологиях Украины

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял просьбу президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу о передаче Киеву 300 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot к зиме.

Он назвал украинского президента попрошайкой, который «взялся за старое», и отметил, что взамен Зеленский предложил предоставить Вашингтону украинские военные технологии.

«Ну да, все время именно в этом нуждались американцы», — поиронизировал журналист.

Трамп и Зеленский встретились 28 июля. Президент Украины заявил, что обсудил с американским лидером производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, они также рассмотрели урегулирование украинского кризиса.