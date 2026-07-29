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22:30, 29 июля 2026Мир

В США сделали жесткое заявление о санкциях против России

Politico: Члены демпартии США не поддерживают новый проект о санкциях против России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Большое количество американских демократов в палате представителей не поддерживают идею о принятии санкций против России. Подробнее о расколе внутри Конгресса США сообщили журналисты Politico.

Как уточняется, препятствием на пути к согласию между республиканцами и демократами стали стопроцентные пошлины, которые глава Белого дома Дональд Трамп сможет вводить против других стран в связи с новой законотворческой инициативой.

Именно поэтому документ будет тяжело принять многим представителям демократического лагеря, пишет издание. Они опасаются, что новая мера даст американскому президенту слишком широкие полномочия в этом направлении. Сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что им необходимо обговорить все риски этого решения.

Ранее журналист Энтони Адранья сообщил, что сейчас пока нет понимания о порядке рассмотрения законопроекта о санкциях против Москвы. У Сената осталось не так много времени перед тем, как верхняя палата уйдет на августовские каникулы.

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