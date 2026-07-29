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23:48, 29 июля 2026 (обновлено: 23:58, 29 июля 2026)Мир

Трамп дал обещание из-за удара по порту Египта

Трамп пообещал бить по Ирану в ответ на атаку танкера в порту Египта
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что американские войска будут жестко бить по Ирану. К этому решению он пришел в связи с произошедшей атакой на американский танкер в египетском порту Думьят, о чем лидер США заявил во время беседы с представителями СМИ.

Глава Белого дома сказал журналистам, что его уже проинформировали о случившемся. «Мы разберемся с этой ситуацией. А пока будем наносить по ним (Ирану — прим. «Ленты.ру») очень мощные удары», — добавил Трамп. По его словам, сейчас наступила очередь Вашингтона отвечать на атаки.

Ранее агентство Reuters писало, что неизвестный беспилотник ударил по танкеру с сжиженным природным газом (СПГ), который принадлежит американской компании. Согласно информации издания, в результате атаки танкер загорелся, затем пламя перекинулось еще на одно стоящее в порту судно.

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