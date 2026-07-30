Митрополита Илариона вместо Бразилии отправили на служение в Подмосковье

Митрополита Илариона вместо Бразилии отправили на служение в Московскую область

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл местом служения митрополита Илариона, вернувшегося из Чехии в Россию в конце мая, назначил Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

Данное решение было принято по просьбе митрополита Илариона предоставить ему возможность находиться в России для заботы о матери. Действие предыдущего указа патриарха о направлении митрополита в Бразилию приостановлено.

Ранее освобожденный из-под стражи в Чехии митрополит Иларион провел первую службу после возвращения в Россию. Он сослужил вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время литургии в Троице-Сергиевой лавре в праздник Святой Троицы.

24 мая чешская полиция остановила автомобиль, в котором находился митрополит. Иларион был задержан по обвинению в хранении запрещенных веществ.