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00:52, 30 июля 2026 (обновлено: 00:56, 30 июля 2026)Россия

Митрополита Илариона вместо Бразилии отправили на служение в Подмосковье

Митрополита Илариона вместо Бразилии отправили на служение в Московскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл местом служения митрополита Илариона, вернувшегося из Чехии в Россию в конце мая, назначил Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

Данное решение было принято по просьбе митрополита Илариона предоставить ему возможность находиться в России для заботы о матери. Действие предыдущего указа патриарха о направлении митрополита в Бразилию приостановлено.

Ранее освобожденный из-под стражи в Чехии митрополит Иларион провел первую службу после возвращения в Россию. Он сослужил вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время литургии в Троице-Сергиевой лавре в праздник Святой Троицы.

24 мая чешская полиция остановила автомобиль, в котором находился митрополит. Иларион был задержан по обвинению в хранении запрещенных веществ.

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