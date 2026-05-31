Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:44, 31 мая 2026Россия

Освобожденный в Чехии митрополит Иларион провел первую службу после возвращения в Россию

Освобожденный в Чехии митрополит Иларион сослужил с патриархом Кириллом в Святую Троицу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Освобожденный из-под стражи в Чехии митрополит Иларион провел первую службу после возвращения в Россию, передает РИА Новости.

Митрополит сослужил вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время литургии в Троице-Сергиевой лавре в праздник Святой Троицы.

Ранее сообщалось, что 24 мая чешская полиция остановила автомобиль, в котором находился митрополит. По словам священнослужителя, сотрудники правопорядка не предъявили четких оснований для остановки транспортного средства и сразу начали досмотр. Иларион был задержан по обвинению в хранении запрещенных веществ.

Спустя два дня стало известно, что митрополита Илариона и сопровождавшего его водителя отпустили из изолятора без предъявления обвинений и дополнительных ограничений в виде залога, подписки или запрета на выезд.

Вскоре митрополит вернулся в Россию. Рейс из Стамбула, которым прилетел священнослужитель, прибыл в ночь на 30 мая в московский аэропорт Внуково.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший американский астронавт приехал в Одессу и назвал российских космонавтов ворами. В Москве поспешили ответить

    Красивыми госномерами для машин захотели торговать на Госуслугах

    Определен фаворит Суперкубка Англии

    В НАТО завысили расходы Европы на оборону в девять раз

    МАГАТЭ оценило уровень радиации на ЗАЭС после атаки беспилотника

    Россиянка описала отпуск в Крыму словами «бензин кончился, теперь не уехать»

    Освобожденный в Чехии митрополит Иларион провел первую службу после возвращения в Россию

    Военный раскрыл значение заявления Лукашенко в адрес Украины

    ВСУ атаковали школу бокса в российском регионе

    Популярные в 2010-х вещи вновь станут трендом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok