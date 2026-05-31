Освобожденный в Чехии митрополит Иларион провел первую службу после возвращения в Россию

Освобожденный в Чехии митрополит Иларион сослужил с патриархом Кириллом в Святую Троицу

Освобожденный из-под стражи в Чехии митрополит Иларион провел первую службу после возвращения в Россию, передает РИА Новости.

Митрополит сослужил вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время литургии в Троице-Сергиевой лавре в праздник Святой Троицы.

Ранее сообщалось, что 24 мая чешская полиция остановила автомобиль, в котором находился митрополит. По словам священнослужителя, сотрудники правопорядка не предъявили четких оснований для остановки транспортного средства и сразу начали досмотр. Иларион был задержан по обвинению в хранении запрещенных веществ.

Спустя два дня стало известно, что митрополита Илариона и сопровождавшего его водителя отпустили из изолятора без предъявления обвинений и дополнительных ограничений в виде залога, подписки или запрета на выезд.

Вскоре митрополит вернулся в Россию. Рейс из Стамбула, которым прилетел священнослужитель, прибыл в ночь на 30 мая в московский аэропорт Внуково.