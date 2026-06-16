Стало известно о привлечении срочников к отражению атак ВСУ в Петербурге

Росгвардия сообщила о привлечении срочников к отражению атак БПЛА ВСУ в Петербурге

Российских срочников задействовали при отражении атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Санкт-Петербурге. О привлечении бойцов срочной службы стало известно из сообщения пресс-службы Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии).

Как рассказали в Росгвардии, срочников задействовали во время атак ВСУ на город 3 и 6 июня. Срочникам удалось сбить четыре дрона, за это им вручили государственные награды.

В результате умелых действий военнослужащих по призыву, выполнявших задачи в составе постов воздушного наблюдения подразделений по охране важных государственных объектов, своих целей в разные дни не достигли четыре вражеских беспилотника пресс-служба Росгвардии

Уточняется, что за отражение атак дронов были награждены два ефрейтора и пять рядовых. Сколько всего срочников участвовали в бою, не уточняется.

Известно, что в результате атаки БПЛА на Петербург 6 июня в городе были зафиксированы разрушения. Местные жители сняли на видео гигантский столб черного дыма после звуков взрыва.