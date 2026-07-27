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16:55, 27 июля 2026 (обновлено: 17:15, 27 июля 2026)Экономика

В России утвердили ГОСТ на оружие для детей

Росстандарт утвердил ГОСТ на предназначенное для детей до 14 лет игрушечное оружие
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Inna_Kandybka / Shutterstock / Fotodom

Со следующего года в России вступит в силу ГОСТ на игрушечное оружие, предназначенное для детей в возрасте до 14 лет. Об этом со ссылкой на документ Росстандарта сообщает ТАСС.

Требования стандарта не распространяются на пневматическое оружие, за исключением водяных ружей и пистолетов, на точные копии огнестрельного оружия, катапульты, арбалеты, рогатки и устройства для метания, а также на изделия и игры, в которых используются дротики с металлическими наконечниками, луки для стрельбы, длина которых в ненатянутом состоянии меньше 1,2 метра, и оружие для коллекционеров в возрасте от 14 лет и старше.

Новый ГОСТ разделяет оружие на три категории — для детей от одного года до трех лет, для детей от трех до семи лет и для детей от семи до 14 лет. В первом случае речь идет, например, о мягком пластмассовом молоточке или мече из поролона, во втором — о пистолетах с присосками, световых мечах, водяных пистолетах или саблях из пластика.

Самой взрослой категории доступны более сложные конструкции или изделия — наборы с метанием поролоновых стрел, имитация бластеров и капсюльные пистолеты.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу обновленный ГОСТ, регулирующий параметры пивной пены.

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