В России вступил в силу ГОСТ на пивную пену

Росстандарт утвердил ГОСТ на высоту и стойкость пивной пены

В России вступил ГОСТ на пивные напитки, который устанавливает новые требования к высоте пены и ее стойкости. Документ утвердил Росстандарт, сообщает ТАСС.

Новый документ уточняет требования в отношении высоты пены и пеностойкости на уровне 15 миллиметров и 1 минуты — с прошлого ГОСТа они уменьшились в два и три раза соответственно. Для пивных напитков, содержащих сок, и безалкогольных пивных напитков высота пены теперь составит не менее 20 миллиметров, а пеностойкость — не менее минуты. Допускаемые отклонения от значений объемной доли этилового спирта для пивного напитка (за исключением безалкогольных) составят 0,5 процента.

Пивные напитки в рамках нового ГОСТа можно производить из пива, которого должно быть не менее 40 процентов, или приготовленного из пивоваренного солода пивного сусла (не менее 40 процентов массы сырья) с добавлением различного фруктового, овощного, растительного, пряно-ароматического сырья, не разрешенного для производства пива. В нем разрешается использовать большее по сравнению с пивом количество сахаросодержащих продуктов.

Ранее Росстандарт принял новый ГОСТ на пломбир, молочное и сливочное мороженое. По обновленному стандарту массовая доля жира в сливочном мороженом должна начинаться от 8 процентов, тогда как в пломбире — уже от 12 процентов, а в молочном — от 0,5 процента.