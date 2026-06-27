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02:42, 27 июня 2026Экономика

У любимого лакомства появится новый ГОСТ

РИА Новости: В России появится новый ГОСТ на пломбир
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Росстандарт принял новый ГОСТ на пломбир. Также требования будут распространены на молочное и сливочное мороженое, о чем узнали журналисты РИА Новости.

Отмечается, что по обновленному стандарту массовая доля жира в сливочном мороженом должна начинаться от 8 процентов, тогда как в пломбире — уже от 12 процентов, а в молочном — от 0,5 процента.

Новый ГОСТ также гласит, что жир в холодном лакомстве должен быть исключительно молочным. Структура мороженого должна быть однородной, без ощутимых комочков жира или частичек белка, а консистенция — плотной. Самым сладким может быть молочное мороженое: там доля сахарозы должна быть не меньше 14,5 процента от массы мороженого. При этом как в сливочном, так и в пломбире, значение чуть ниже — от 14 процентов.

«Температура мороженого всех трех видов должна быть не выше -18 градусов Цельсия», — отмечает издание.

Помимо прочего, в ГОСТе должна содержатся доля содержания различных топпингов и добавок. Допустим, в мороженом по типу крема-брюле, то сиропа в нем должно быть не менее 10 процентов от массы десерта.

Ранее Росстандарт утвердил ГОСТы на туалетную бумагу, пивные напитки и медовуху. Они начали действовать с 1 июня текущего года.

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