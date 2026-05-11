07:49, 11 мая 2026

Туалетная бумага летом попадет под ГОСТ

Екатерина Щербакова
Фото: Ekaterina Sychkova / Global Look Press

Росстандарт утвердил ГОСТы на туалетную бумагу, пивные напитки и медовуху. Как пишет ТАСС, национальный стандарт на туалетную бумагу, а также салфетки и носовые платки начнет действовать уже с 1 июня текущего года.

По стандарту минимальная ширина листа или рулона туалетной бумаги должна составлять 90 миллиметров, площадь листа — 11 000 квадратных миллиметров, площадь салфетки — 17 квадратных миллиметров, а носового платка — 40 квадратных миллиметров.

На пивные напитки новый ГОСТ вступит в силу с 1 июля. В документе уточнены требования в отношении высоты пены и пеностойкости.

Кроме того, с июля будет действовать новый ГОСТ на медовуху. Стандарт устанавливает физико-химические и органолептические показатели медовухи, требования к основному сырью, в числе которых и мед.

В ГОСТе также сказано, что напиток должен иметь кисловато-сладкий вкус и медовый аромат.

Ранее россиянам раскрыли детали разработки ГОСТа на шаурму.

