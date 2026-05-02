08:36, 2 мая 2026

Россиянам раскрыли детали разработки ГОСТа на шаурму

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева в разговоре с РИА Новости раскрыла детали разработки ГОСТа на шаурму, отметив, что она ведется техническим комитетом, который также работает над ГОСТами русской кухни.

Стандарт будет содержать рекомендации по составу шаурмы, то есть ингредиентов. Потому что многие, например, задаются вопросом, а можно ли делать шаурму с морковью.

«Рекомендации по технологии приготовления и установление срока годности продукта, а также соблюдение требований безопасности пищевого производства, собственно, то, ради чего разработка и началась», — добавила Саратцева.

Саратцева также пообещала, что ГОСТ на шаурму будет завершен в установленные сроки — в программе национальной стандартизации это конец 2026 года.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов анонсировал введение ГОСТа на пиво.

