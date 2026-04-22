14:33, 22 апреля 2026Экономика

В России собрались ввести ГОСТ на пиво

Глава Роскачества Протасов анонсировал введение ГОСТа на пиво в третьем квартале
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom

В третьем квартале текущего года Росстандарт утвердит ГОСТ на российское пиво. Такими ожиданиями на конференции, посвященной запуску акции «Дни пива России», поделился глава Роскачества Максим Протасов, передает ТАСС.

Он назвал закрепление критериев российского пива в государственном стандарте ключевым решением, которое вскоре вступит в силу.

В основе ГОСТа будут две группы требований — по происхождению сырья и по местонахождению производства. Российским предлагается считать только тот продукт, который выпускается в России производителем, зарегистрированным здесь же, а также с товарным знаком, принадлежащим российским лицам.

В рамках введения ГОСТа предполагается и соответствующее продвижение российской пивной продукции. Впрочем, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заметил, что закрепление доли российского пива в магазинах не планируется.

Ранее сообщалось, что в марте продажи водки в России выросли на 4,95 процента, а ликероводочных изделий на 14,2 процента. По оценкам экспертов, таким образом потребители спиртного реагируют на подорожание остального алкоголя. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин объяснил, что из-за роста стоимости пива и падения доходов населения потребители выбирают продукт с более высоким градусом и по доступной стоимости.

    Последние новости

    С экс-главы космического центра России взыскали 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Что он сделал и где может скрываться?

    Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы

    ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

    Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

    Лолита пожаловалась на ментальные проблемы

    Раскрыты детали предполагаемого романа Кендалл Дженнер с Джейкобом Элорди

    Появились новые подробности о разрушениях в российском городе после налета дронов ВСУ

    Россиянин неделю спаивал двух маленьких мальчиков

    Россияне массово полюбили советские санатории

    На Украине последствия отказа от помощи США оценили словами «как воевать будем?»

    Все новости
