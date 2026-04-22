В России собрались ввести ГОСТ на пиво

Глава Роскачества Протасов анонсировал введение ГОСТа на пиво в третьем квартале

В третьем квартале текущего года Росстандарт утвердит ГОСТ на российское пиво. Такими ожиданиями на конференции, посвященной запуску акции «Дни пива России», поделился глава Роскачества Максим Протасов, передает ТАСС.

Он назвал закрепление критериев российского пива в государственном стандарте ключевым решением, которое вскоре вступит в силу.

В основе ГОСТа будут две группы требований — по происхождению сырья и по местонахождению производства. Российским предлагается считать только тот продукт, который выпускается в России производителем, зарегистрированным здесь же, а также с товарным знаком, принадлежащим российским лицам.

В рамках введения ГОСТа предполагается и соответствующее продвижение российской пивной продукции. Впрочем, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заметил, что закрепление доли российского пива в магазинах не планируется.

Ранее сообщалось, что в марте продажи водки в России выросли на 4,95 процента, а ликероводочных изделий на 14,2 процента. По оценкам экспертов, таким образом потребители спиртного реагируют на подорожание остального алкоголя. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин объяснил, что из-за роста стоимости пива и падения доходов населения потребители выбирают продукт с более высоким градусом и по доступной стоимости.