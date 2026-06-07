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07:06, 7 июня 2026Мир

Экс-разведчик США сообщил о тяжелом кризисе в Европе

Экс-разведчик США Риттер: Европейцы переживают кризис идентичности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Европейцы на сегодняшний день переживают кризис идентичности. Они не знают, кто они и за что стоят, рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

«Европа создала кризис идентичности среди многих европейских наций. Они не уверены в том, кто они и что они, за что они стоят», — подчеркнул эксперт.

Риттер считает, что Франция — одна из таких стран. Сейчас эта страна пытается переосмыслить себя как сильную нацию, из-за чего ей потребовался «враг». И такого «врага» она сделала из России.

Ранее сообщалось, что противостояние России и Европейского союза может обернуться разрушительным конфликтом. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ по анализу РФ Джордж Биб. По его мнению, подобный сценарий возможен, если США сократят свое участие в урегулировании украинского кризиса, переложив ответственность за это на Европу.

До этого председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжает оказывать давление на экономику России с помощью санкций, а также «укреплять Украину».

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