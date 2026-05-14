16:41, 14 мая 2026

Фон дер Ляйен объявила о новом пакете помощи Украине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / AP

Европейский союз (ЕС) завершает подготовку пакета помощи Украине на шесть миллиардов евро. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

«Мы завершаем подготовку пакета помощи в размере шесть миллиардов евро на поставку беспилотников», — сообщила глава ЕК.

По словам фон дер Ляйен, ЕС продолжает оказывать давление на экономику России с помощью санкций, а также «укреплять Украину».

Ранее политолог, военный эксперт Олег Глазунов выразил мнение, что Европа сможет выделять Украине 5-6 миллиардов евро в месяц, чтобы финансировать украинскую армию и правительство.

