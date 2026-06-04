Звезда «Папиных дочек» забеременела

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович забеременела

40-летняя актриса Мирослава Карпович, известная по сериалу «Папины дочки», готовится стать матерью. Об этом пишет Super.ru в Telegram-канале.

На недавних снимках из Лувра она придерживает округлившийся живот. Ее избранник — Евгений Рагулин, который на 11 лет младше супруги. По данным из открытых источников, он родился в Молдавии, затем жил в Тюмени.

В настоящее время Рагулин владеет компанией «Агломерат-Тюмень», занимающейся оптовой торговлей лакокрасочными изделиями. Согласно информации СПАРК-Интерфакс, в прошлом году чистая прибыль предприятия оказалась отрицательной — убыток составил почти 74 миллиона рублей.

Несмотря на финансовые показатели, пара наслаждается романтическим отпуском в Париже, где Рагулин публикует снимки с беременной женой. По сведениям источника, после Франции они планируют отправиться на море.

Ранее Карпович опровергла слухи о романе с партнером по спектаклю «Мастер и Маргарита» Евгением Банифатовым. Она подчеркнула, что распространившееся в сети фото, на котором она позирует с актером и якобы объявляет о помолвке, является обрезанной версией общего снимка с коллегами.