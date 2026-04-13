17:22, 13 апреля 2026Культура

Звезда «Папиных дочек» прокомментировала слухи о свадьбе

Актриса Мирослава Карпович опровергла сообщения о замужестве
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Мирослава Карпович, известная по роли Маши в сериале «Папины дочки», опровергла сообщения о скором замужестве. Ее комментарий передает МУЗ ТВ.

Карпович пояснила, что распространившееся в сети фото, на котором она позирует с партнером по спектаклю «Мастер и Маргарита» Евгением Банифатовым, является обрезанной версией общего снимка с коллегами. Кадр сопровождает цитата о грядущей свадьбе, подлинность которой артистка опровергла.

«Если я выйду замуж, то первая об этом сообщу, не буду скрывать и с радостью поделюсь информацией лично», — добавила актриса.

В сентябре 2025 года Карпович также спровоцировала слухи о помолвке. Артистка появилась на светском мероприятии с кольцом на безымянном пальце правой руки.

