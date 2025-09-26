Культура
Сыгравшую Машу Васнецову в «Папиных дочках» актрису заподозрили в помолвке

Российская актриса театра и кино Мирослава Карпович, сыгравшая Машу Васнецову в «Папиных дочках», спровоцировала слухи о помолвке. На это обратил внимание сайт Spletnik.

Артистка появилась на светском мероприятии с кольцом на безымянном пальце правой руки. Сама бывшая возлюбленная актера Павла Прилучного отказывается комментировать личную жизнь.

Ранее стало известно, что актриса Анастасия Сиваева, известная по одной из главных ролей в «Папиных дочках», в течение долгого времени не снималась в кино из-за творческого отпуска.

