Сыгравшую Машу Васнецову в «Папиных дочках» актрису заподозрили в помолвке

Звезду «Папиных дочек» Мирославу Карпович заподозрили в помолвке из-за кольца

Российская актриса театра и кино Мирослава Карпович, сыгравшая Машу Васнецову в «Папиных дочках», спровоцировала слухи о помолвке. На это обратил внимание сайт Spletnik.

Артистка появилась на светском мероприятии с кольцом на безымянном пальце правой руки. Сама бывшая возлюбленная актера Павла Прилучного отказывается комментировать личную жизнь.

