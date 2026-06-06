В США сообщили Украине плохие новости о ракетах Patriot

Риттер: Украина не получит ракеты Patriot, потому что США они нужны больше

США сильнее нуждаются в ракетах Patriot, поэтому Украина их не получит. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в разговоре с РИА Новости.

«Украина не получит ракеты Patriot, потому что США нужны Patriot больше, чем Украина их заслуживает», — сказал он.

Риттер подчеркнул, что Вашингтон не станет слепо поддерживать Киев. Кроме того, по его словам, в США растет раздражение в отношении Украины.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что для получения систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot от США раньше 2030 года Украина должна оплатить контракт. Он рассказал, что в 2025 году у Киева появилась возможность договориться с Вашингтоном о поставке новых систем ПВО Patriot. При этом их число, а также количество ракет к данным установкам, Зеленский не раскрыл.