Зеленский назвал условие для получения Patriot от США раньше 2030 года

Для получения систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot от США раньше 2030 года Украина должна оплатить контракт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.
«Очередь на PAC-2, на PAC-3, безусловно, на систему Patriot, она измеряется в годах. И поэтому, если честно, этот новый пакет мы могли бы получить примерно с 2030 года. Это не устраивало меня, не устраивало нашу команду. Мы проговаривали, что мы можем найти, какие альтернативы могут быть», — объяснил украинский лидер.
Зеленский уточнил, что в 2025 году у Киева появилась возможность договориться с Вашингтоном о поставке новых систем ПВО Patriot. При этом их число, а также количество ракет к данным установкам, украинский президент не раскрыл.
Зеленский вместе с тем сообщил о работе над европейской ПВО с Францией и Германией. Он назвал этот проект очень сложным, но крайне необходимым.