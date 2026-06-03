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17:20, 3 июня 2026Бывший СССР

Зеленский назвал условие для получения Patriot от США раньше 2030 года

Зеленский: Для получения Patriot от США до 2030 года Украина должна оплатить контракт
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Для получения систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot от США раньше 2030 года Украина должна оплатить контракт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Очередь на PAC-2, на PAC-3, безусловно, на систему Patriot, она измеряется в годах. И поэтому, если честно, этот новый пакет мы могли бы получить примерно с 2030 года. Это не устраивало меня, не устраивало нашу команду. Мы проговаривали, что мы можем найти, какие альтернативы могут быть», — объяснил украинский лидер.

Зеленский уточнил, что в 2025 году у Киева появилась возможность договориться с Вашингтоном о поставке новых систем ПВО Patriot. При этом их число, а также количество ракет к данным установкам, украинский президент не раскрыл.

Зеленский вместе с тем сообщил о работе над европейской ПВО с Францией и Германией. Он назвал этот проект очень сложным, но крайне необходимым.

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