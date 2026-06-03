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17:20, 3 июня 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о работе над европейской ПВО с Францией и Германией

Зеленский: Украина разрабатывает ПВО вместе с европейскими странами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Nadja Wohlleben / Getty Images

Украина вместе с европейскими странами разрабатывает собственную систему противовоздушной обороны. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве. Трансляция доступна на YouTube-канале «Общественное».

«PURL является приоритетом. Так же, как и наш новый формат Drone-deals, мы работаем с партнерами, чтобы сделать этот формат полностью эффективным. Европе необходимо более оперативно продвигаться в проекте собственной противоракетной обороны. Это нужно всем нам», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина уже работает с Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией и другими союзниками над созданием европейских противоракетных сил. Президент назвал этот проект очень сложным, но крайне необходимым.

Зеленский обратил внимание, что инициатива совпадает с курсом президента США Дональда Трампа, который настаивал на том, чтобы Европа делала больше для собственной защиты. Шесть стран подтвердили взносы на PURL, добавил политик.

Ранее Зеленский отметил неспособность Украины сбивать большую часть российских ракет. Причиной этого он назвал уровень снабжения Киева средствами ПВО.

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