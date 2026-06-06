Депутат АдГ Котре: ФРГ запустила бы Северный поток, если бы хотела

Власти ФРГ запустили бы газопровод «Северный поток», если бы хотели. На это в разговоре с РИА Новости указал депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре на полях Петербургского международного экономического форума.

По его мнению, при желании Берлина газопровод был бы восстановлен и введен в эксплуатацию. Котре подчеркнул, что в данном вопросе Германии следует отстаивать свою позицию внутри Европейского союза (ЕС). Он пояснил, что наличие такого трубопровода приносит пользу всем.

Ранее Штеффен Котре выразил уверенность, что взорванные в 2022 году газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» будут обязательно восстановлены в будущем. Политик добавил, что восстановление трубопроводов будет тесно связано с возращением реалистичного подхода к отношениям с Россией среди европейских политиков.