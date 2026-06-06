Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:38, 6 июня 2026Мир

В Германии указали на нежелании Берлина запускать «Северный поток»

Депутат АдГ Котре: ФРГ запустила бы Северный поток, если бы хотела
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Власти ФРГ запустили бы газопровод «Северный поток», если бы хотели. На это в разговоре с РИА Новости указал депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре на полях Петербургского международного экономического форума.

По его мнению, при желании Берлина газопровод был бы восстановлен и введен в эксплуатацию. Котре подчеркнул, что в данном вопросе Германии следует отстаивать свою позицию внутри Европейского союза (ЕС). Он пояснил, что наличие такого трубопровода приносит пользу всем.

Ранее Штеффен Котре выразил уверенность, что взорванные в 2022 году газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» будут обязательно восстановлены в будущем. Политик добавил, что восстановление трубопроводов будет тесно связано с возращением реалистичного подхода к отношениям с Россией среди европейских политиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День четвертый. Что происходит на главном экономическом форуме в заключительный день?

    Россияне открыли для себя монастыринг

    Захарова заявила о неадекватности в ЕС

    В Германии предсказали катастрофу из-за статуса Украины в ЕС

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    «Делает свое дело так, что даже враги обзавидовались». В МИД отреагировали на слухи о желании Лаврова уйти в отставку

    Пятеро мужчин заманили школьницу в машину едой и изнасиловали

    ЕС решил ужесточить визовые ограничения для россиян

    В Германии указали на нежелании Берлина запускать «Северный поток»

    Россиянам рассказали о главных мерах защиты от клещей

    Иран нанес ответный удар по базам США

    В США сообщили Украине плохие новости о ракетах Patriot

    Вернувшийся из украинского плена военный рассказал об условиях содержания

    Члены Европарламента объединились против Зеленского

    Россияне открыли для себя монастыринг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok