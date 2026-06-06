«Делает свое дело так, что даже враги обзавидовались». В МИД отреагировали на слухи о желании Лаврова уйти в отставку

Захарова опровергла слухи о желании Лаврова уйти в отставку с поста главы МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова опровергла слухи о якобы желании главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова уйти в отставку. Таким образом дипломат ответила на просьбу прокомментировать соответствующие слухи.

Она отметила, что сам министр несколько раз отвечал на подобные вопросы. «И даже были такие вбросы. Не надо идти на поводу у недругов и читать такое», — высказалась Захарова.

Я вас умоляю, великий дипломат, руководитель. Работает по заданию своего руководителя на благо своей страны Мария Захарова представитель МИД РФ

Дипломат добавила, что Лавров «делает свое дело так, что даже враги обзавидовались».

Сергею Лаврову 76 лет, он является одним из главных политических долгожителей в современной России. Дипломат занял пост министра иностранных дел 9 марта 2004 года и с тех пор является его руководителем.

Деятельность Лаврова признают и в России и в мире

По опросам, Лавров считается одним из наиболее популярных у россиян политиков. В частности, он входил в тройку лидеров после президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

В прошлом году Лавров появился на саммите в Анкоридже (США) в джемпере с надписью «СССР». Позднее в интервью итальянской газете Corriere della Sera он объяснил, что гордится своей страной, в которой он родился и вырос, получил достойное образование, начал и продолжает дипломатическую карьеру. «У меня, кстати, есть футболка и с гербом Российской империи, это же не значит, что мы и ее хотим возродить», — отметил министр.

Сергей Лавров принимает участие в церемонии открытия Генконсульства России на Пхукете Фото: пресс-служба МИД РФ

Тогда Путин в шутку назвал главу МИД империалистом из-за внешнего вида. Серьезной же критики в адрес Лаврова от президента за всю его карьеру не звучало. Позднее в западные СМИ просочились слухи о якобы опале, в которую попал Лавров. Путин назвал подобные публикации «чушью» у заверил, что глава внешнеполитического ведомства продолжает работать по своему установленному графику.

За заслуги Лавров был награжден высшими наградами Российской Федерации — Орденом Святого апостола Андрея Первозванного и Золотой звездой Героя Труда.

Бывший посол США в России Джон Салливан предостерег от недооценки Лаврова и подчеркнул, что он очень важен для Кремля. «Путин знает, насколько [Лавров] эффективен, он очень хорош. Он очень, очень изысканный, очень умный, очень опытный», — резюмировал экс-посол.