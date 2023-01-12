Экс-посол США в России заявил о важности Лаврова на посту главы МИД

Экс-посол США в России Салливан высоко оценил работу Лаврова на посту главы МИД

Бывший посол США в России Джон Салливан, комментируя начало специальной военной операции, предположил, что в детали готовящейся операции были вовлечены немногие. Он усомнился, что в этом были задействованы сотрудники российского МИД, однако предостерег от недооценки роли главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Его слова прозвучали в интервью для издания Foreign Policy.

Салливан высоко оценил работу Лаврова на должности и подчеркнул, что он очень важен для Кремля. «[Президент России Владимир] Путин знает, насколько [Лавров] эффективен, он очень хорош. Он очень, очень изысканный, очень умный, очень опытный. Путин это знает», — предположил экс-посол.

Салливан покинул свой пост в начале сентября 2022 года, он объяснил, что это произошло из-за смерти его жены. Дипломат был назначен послом в декабре 2019 года.