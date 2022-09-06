В США рассказали о причинах отъезда американского посла Салливана из России

Politico: Салливан покинул пост посла США в России из-за смерти жены

Экс-посол США в России Джон Салливан покинул свой пост из-за смерти жены. Такое объяснение отъезда из Москвы дипломат дал изданию Politico.

«Салливан неожиданно покинул свой пост, поскольку его жена Грейс Родригес, была очень больна, у нее был рак», — говорится в материале издания. Женщина умерла 5 сентября в результате ухудшения состояния. «Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я не исполнял свои полномочия», — заявил Салливан.

Как ранее сообщил диписточник ТАСС в американском посольстве, Вашингтон готовит ротацию на должность посла США в Москве. При этом собеседник агентства подчеркнул, что ни о каком понижении уровня диппредставительства Соединенных Штатов в России речи не идет.