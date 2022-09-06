Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США рассказали о причинах отъезда американского посла Салливана из России

Politico: Салливан покинул пост посла США в России из-за смерти жены

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Экс-посол США в России Джон Салливан покинул свой пост из-за смерти жены. Такое объяснение отъезда из Москвы дипломат дал изданию Politico.

«Салливан неожиданно покинул свой пост, поскольку его жена Грейс Родригес, была очень больна, у нее был рак», — говорится в материале издания. Женщина умерла 5 сентября в результате ухудшения состояния. «Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я не исполнял свои полномочия», — заявил Салливан.

Как ранее сообщил диписточник ТАСС в американском посольстве, Вашингтон готовит ротацию на должность посла США в Москве. При этом собеседник агентства подчеркнул, что ни о каком понижении уровня диппредставительства Соединенных Штатов в России речи не идет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Комментарии отключены
Последние новости
США заявили о планах Индии обсуждать потолок цен на российскую нефть
Владельца «золотого Стечкина» арестовали за организацию банды
Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей
В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии
Стало известно о сомнениях ЕС относительно ограничения цены на российский газ
Главный поставщик газа Великобритании запросил многомиллиардные кредиты
Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
В США допустили долгое отсутствие своего посла в России
Экс-глава ЕКА оценил сотрудничество России и Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.