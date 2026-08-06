Раскрыт помогший выжить производителю дрона «Упырь» фактор

Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук не успел сесть в заминированный автомобиль

Гендиректор предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук не успел сесть в свой подорванный автомобиль. Об этом пишет РИА Новости.

Водитель находился в машине один. Он не выжил. Ткачук госпитализирован. Его состояние называют стабильным.

Вечером 4 августа недалеко от Екатеринбурга, в поселке Большой Исток, был взорван автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежит Ткачуку. Машина полностью сгорела. Следователи возбудили уголовное дело и установили, что под машину заложили взрывное устройство.

«Уралдронзавод» производит дроны «Упырь», разработчиком которых как раз является сам 35-летний Ткачук. Он также является автором канала «Повернутые на войне».