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Силовые структуры
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09:45, 6 августа 2026 (обновлено: 09:53, 6 августа 2026)Силовые структуры

Раскрыт помогший выжить производителю дрона «Упырь» фактор

Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук не успел сесть в заминированный автомобиль
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Гендиректор предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук не успел сесть в свой подорванный автомобиль. Об этом пишет РИА Новости.

Водитель находился в машине один. Он не выжил. Ткачук госпитализирован. Его состояние называют стабильным.

Вечером 4 августа недалеко от Екатеринбурга, в поселке Большой Исток, был взорван автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежит Ткачуку. Машина полностью сгорела. Следователи возбудили уголовное дело и установили, что под машину заложили взрывное устройство.

«Уралдронзавод» производит дроны «Упырь», разработчиком которых как раз является сам 35-летний Ткачук. Он также является автором канала «Повернутые на войне».

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