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Силовые структуры
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10:31, 6 августа 2026Силовые структуры

Обыски у собиравших информацию о бойцах СВО подростках попали на видео

ФСБ показала видео с подростками, собиравшими данные о бойцах СВО для терактов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала оперативное видео обысков по местам жительства приморских подростков, передававших украинской террористической организации данные о бойцах специальной военной операции (СВО). Запись публикует издание «Известия».

На кадрах видны силовики, осматривающие комнаты, показаны запрещенные предметы. Юноша говорит, что фотографировал военных. Силовики ведут задержанных в наручниках.

Трое несовершеннолетних из Находки и Владивостока по заданию террористической организации с Украины следили за бойцами, фотографировали их и снимали на видео, выясняли места жительства и работы, автомобили и места их парковки.

Также кураторы поручили им разузнать расположение видеокамер уличного наблюдения в районах проживания военнослужащих и места для закладки взрывных устройств у подъездов домов вблизи объекта Росгвардии для совершения теракта.

Задержанные признали свою вину и пошли на сотрудничество со следствием, отметили в ФСБ.

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