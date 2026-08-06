Российского рэпера объявили в розыск

Shot: Рэпера Гио Пику объявили в розыск из-за долга в 363 тысячи рублей

Российского рэпера Гио Пику (настоящее имя — Георгий Джиоев) объявили в розыск из-за задолженности в размере 363 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что исполнительные производства в отношении артиста несколько раз открывали и приостанавливали с 2019 года, поскольку в собственности Джиоева нет недвижимости или иного имущества. На данный момент рэпер вместе с супругой проживает в Грузии и не дает концертов в России.

По данным канала, выступление Джиоева на частном мероприятии в странах Азии, Европы и США стоит 75 тысяч евро (около 7 миллионов рублей), а на публичном — 120 тысяч евро (около 12 миллионов рублей). Одним из условий для выступления музыканта является отсутствие «политических фигур».

В феврале Министерство внутренних дел (МВД) Литвы запретило Гио Пике въезд в страну до 2031 года. Известно, что Джиоев планировал выступить в Вильнюсе. Мэр города Валдас Бенкунскас призывал запретить рэперу въезд, ссылаясь на то, что артист дал не менее семи концертов в России после начала специальной военной операции.